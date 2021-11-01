新冠肺炎｜全球累計死亡人數突破500萬　專家：實際更多

新型冠狀病毒肺炎在全球多地肆虐近兩年，奪走無數人的至愛與親人。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，COVID-19在全球各地累計已奪走逾500萬人命，接近新西蘭全國人口。平均每日有逾7,000人死於新冠肺炎。



澳洲廣播公司（ABC）11月1日稱，多地政府的數字都未能真實反映死亡人數。首先，每一個官方有記錄的染疫死亡個案以外，都有為其傷心不已的家人或親人，他們可能本身患有長期病患，或是承受患過新冠肺炎的後遺症。第二是官方數字往往是被大大低估——死亡個案須被確認出，新冠肺炎是致死因素，才會被政府紀錄在案。

此外有很多人死的時候，甚至不知道什麼是新冠病毒。有些死於非新冠疾病的人，可能是因為醫療系統過度負荷才失去性命。另有一些死亡個案不是發生在醫療系統中，故此也沒有被記錄下來。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為10月13日，俄羅斯醫護人員在首都莫斯科一間收治新冠肺炎病人的醫院外，輸送一名病人。（Reuters）

文中引述疾病負擔和健康統計專家洛佩斯（Alan Lopez）稱，500萬這個死亡個案數字是非常不準確的。他稱真實數字可能介乎1200萬至1500萬之間，相當於澳洲人口的一半。

美國華盛頓大學衛生計量與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）教授穆克達德（Ali Mokdad）亦有類似說法。他稱，當人們說是有500萬人死亡，「但現實是，有更多。」他稱：「在已被通報的個案，以及真的死亡數字之間有很大差別。」