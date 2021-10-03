新冠肺炎｜美國死亡病例逾70萬　拜登：是痛苦里程碑

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡病例超過70萬，總統拜登（Joe Biden）10月2日發表聲明，緬懷死者的同時，敦促民眾接種疫苗。



美國約翰斯·霍普金斯大學發布的全球新冠肺炎數據實時統計系統，截至10月2日，全美共報告新冠肺炎確診個案43,649,970宗，死亡個案700,793宗。死亡病例的數量已經超過波士頓的人口。

當前大約每7個美國人中就有1人新冠病毒檢測呈陽性，每469個美國人中就有1人死於新冠肺炎。

拜登發表聲明稱，為了治癒傷痛，我們必須記住，當我們哀悼70萬美國人死於新冠疫情的痛苦里程碑時，我們不能對悲傷麻木。在這一天，以及每一天，我們要銘記在這場大流行中失去的所有人。我們會為那些失去一部分靈魂的親人們祈禱。

他同時呼籲民眾接種新冠疫苗。「驚人的死亡人數，再次提醒我們接種疫苗是多麼重要。接種疫苗安全、免費，還容易。因為有了疫苗，我們在過去8個月抗擊新冠疫情的鬥爭中取得了非凡進展。超過12歲的美國人中，有四分之三至少接種了一劑疫苗——包括近94%的老年人。很多美國人在這場大流行期間遭受到了難以承受的損失，但（因為疫苗）很多家庭倖免於此。」

「如果你還沒有接種，請接種疫苗。它可以拯救你，以及所愛之人的生命。它將幫助我們戰勝新冠疫情，並與國家共同前進。」