COP26｜約翰遜以《007》形容氣候變化災難　促阻止末日裝置引爆

第26屆聯合國氣候大會11月1日開幕，東道主英國首相約翰遜（Boris Johnson）致辭時，以電影《007》形容現今氣候的狀況，說明「末日裝置」真實存在，各國領導就如占士邦（James Bond）一樣，要阻止這次毀滅人類的大災難。



約翰遜開幕致辭時，特別提到《007》的電影系列，說道一眾國際領導人就像電影中的占士邦，要避免毀滅人類的末日裝置引爆。

「唯獨這不是電影而是現實，末日裝置是真實存在。」

圖為11月1日，英國格拉斯哥COP26會場內。會場半空有一個投影出來的地球模型。（Reuters）

約翰遜表示，氣候變化帶來的災害已肆虐世界，每天都造成死亡。他表示現在的末日裝置，倒數距離午夜只有一分鐘。他呼籲要立刻採取行動，逐步淘汰燃煤發電，保護和重建森林，為各國應對氣候變化提供支援資金，並增加電動汽車的數量。

他警告各國領袖現時若不認真對待氣候變化，到我們下一代行動將會太遲：「審判我們的會是我們的兒孫，尚未出生的下一代。」

「如果我們失敗了，他們不會原諒我們。他們會知道格拉斯哥峰會的失敗令歷史無法回頭的轉折點。他們會以比當今任何氣候活動家都失望，痛苦與怨恨來批評我們。」