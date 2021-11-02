COP26｜拜登為特朗普令美國退出巴黎協定致歉　承諾致力減排

《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）在英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行。美國總統拜登（Joe Biden）11月1日在會上致辭時說，將致力兌現在2030年前，把溫室氣體排放量減少一半的承諾。



拜登1日在聯合國氣候變化大會上表示，美國承諾會在2030年前，溫室氣體排放量將較2005年水平減少50%至52%

他指美國將以身作則，而非僅限於口頭承諾，「我們將向世界證明，美國不僅重新回到桌前，也希望以我們的榜樣發揮領導作用。」他又稱，世界需要幫助發展中國家應對氣候變化。

拜登強調，人為對氣候造成的破壞已經通過自然災害對人們造成毀滅性損失，只有各國團結起來，才能解決這個問題，「如不把握時機應對，更糟的情況還在後頭。」

拜登又宣布一項長期戰略，闡述美國將如何實現2050年零排放的長期目標。

拜登亦為前總統特朗普（Donald Trump）令美國退出巴黎氣候協定致歉，「我想我不應該道歉，但我應要為美國上屆政府退出《巴黎協定》致歉，這事令我們的處境岌岌可危。」