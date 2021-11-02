以色列和瑞士據報拒絕簽署聯合國新疆人權聲明

據美媒11月2日報道，以色列和瑞士拒絕簽署法國代表43個國家在聯合國發表的關於中國維吾爾人權的聯合聲明。



10月21日，美國、法國、英國、加拿大、德國、日本、澳洲等國在第76屆聯合國大會第三委員會審議人權問題時，發起聯署多國發布關於中國維吾爾人權的聯合聲明。聲明指對北京對待穆斯林維吾爾少數民族表示擔憂，呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員立即、有意義和不受限制地進入新疆。

據最新消息，除以色列外，瑞士也沒有參加法國代表43個國家在聯合國發表的關於中國維吾爾人權的聯合聲明。

一名以色列外交官員10月25日向《以色列時報》說，以色列沒有在美國等西方意圖指責中國新疆事務的聲明上簽字，因為以方還有「其他利益需要平衡」。

報道稱，一名歐洲外交官也證實，以色列代表團事先收到了一份聲明草案，但決定不支持這一所謂「倡議」。

據美國之音11月1日報道，瑞士也沒有簽署上述關於中國維吾爾人權的聯合聲明。

瑞士外交部發言人阿蘭·埃爾辛格（Pierre-Alain Eltschinger）表示，包括計劃中的與中國的戰略對話以及東道國的背景，各種因素導致瑞士決定不參加聯合國聯合聲明。

埃爾辛格在一封電子郵件中告訴美國之音，「瑞士在中國和人權問題上的實質性立場保持不變，瑞士繼續關注新疆和中國其他地區的人權狀況。」

埃爾辛格補充說，瑞士會根據具體情況自主評估對聯合聲明的支持。埃爾辛格說，「瑞士將在未來認為合適的時候繼續加入聯合聲明。」

一些活動人士稱，鑑於以色列和瑞士之前簽署過類似的聲明，不簽署這份聯合聲明是「令人驚訝的。」