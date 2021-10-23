NBA球星簡達再就新疆維吾爾族人發聲

NBA波士頓塞爾特人隊中鋒簡達（Enes Kanter）繼10月20日在社交網絡Twitter以「自由西藏」標籤發文後，23日再發布推文及影片就新彊維吾爾族人發聲，稱正在發生在他們身上的，是今時今日世上最惡劣的侵犯人權情況。
簡達為土耳其裔球員。他23日在推文中寫道：「無情的中國獨裁者、習近平及中國共產黨，我當着全世界的面叫喚你：關閉奴役人的勞改營，以及釋放維吾爾族人！」
Heartless Dictator of China,— Enes Kanter (@EnesKanter) October 22, 2021
XI JINPING and the Communist Party of China.
I am calling you out in front of the whole world.
Close down the SLAVE labor camps and free the UYGHUR people!
Stop the GENOCIDE, now!#FreeUyghurs pic.twitter.com/eEoiw5Uz2K
他在23日較早時發布的另一則推文稱：「給那些關注人類尊嚴的人，請加入我宣揚這訊息的行列：發生維吾爾族身上的事，是今時今日世上最惡劣的人權侵犯情況。我們不能保持沉默！」
To those of you who care about human dignity:— Enes Kanter (@EnesKanter) October 22, 2021
Please join me in spreading the word.
What is happening to the Uyghurs is one of the WORST human rights abuses in the world today.
We can NOT stay silent!#FreedomShoes#FreeUyghurs pic.twitter.com/8Bjr4FiWR9
他月21日在Twitter發文，內容指「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！」帖文並加上「#自由西藏」的標籤。
他又上傳長約2分46秒影片，片內他穿上印有達賴喇嘛照片的衣服，他談到「我給中國政府的訊息，就是『自由西藏』（Free Tibet），西藏屬於西藏人民。」
他也指「我在這裏是要加上我的聲音，說出西藏正在發生的事情，在中國政府的殘暴統治下，西藏人民的基本權利和自由並不存在。」他在另一社交平台Instagram也有發表類似帖文。
他也稱：「逾150名西藏人已自焚——希望這些行為會提升外界對西藏的關注。我與西藏的兄弟姊妹站在一起，以及我支持他們對自由的要求。」
Dear Brutal Dictator XI JINPING and the Chinese Government— Enes Kanter (@EnesKanter) October 20, 2021
Tibet belongs to the Tibetan people!#FreeTibet pic.twitter.com/To4qWMXK56
More than 150 Tibetan people have burned themselves alive!! — hoping that such an act would raise more awareness about Tibet.— Enes Kanter (@EnesKanter) October 20, 2021
I stand with my Tibetan brothers and sisters, and I support their calls for Freedom.#FreeTibet #FreedomShoes pic.twitter.com/MKxfs1l7GA
路透社21日引述中國外交部發言人回應稱，簡達是試圖引起注意，又指他的言論不值得駁斥。
微博有多達61.5萬人關注的波士頓塞爾特人粉絲帳號宣布停止更新。美媒報道，中國騰訊已取消了塞爾特人隊10月20日賽事的網絡直播。
發文談「自由西藏」
中國：試圖引起注意
報道又指，中國外交部發言人汪文斌10月21日在記者會回應表示，簡達是試圖引起注意，他的言論不值得駁斥，汪文斌稱，中方絕不接受那些詆毀西藏發展進步的攻擊。
在波士頓塞爾特人官方微博的帖文下，則出現不少中國網民批評簡達的留言。
微博粉絲割席
在微博擁有61.5萬人關注的「凱爾特人微速遞」帳號發表聲明稱，從即日起將不再報道有關波士頓塞爾特人隊的任何信息，微博停止更新，帖文指「對任何破壞民族和諧和祖國尊嚴的行為，堅決抵制！」
騰訊取消賽事直播
《華盛頓郵報》報道，在事件發生後，中國騰訊已取消了塞爾特人隊10月20日與紐約人賽事的網絡影片直播，報道又指，根據騰訊體育App顯示，塞爾特人隊或76人隊之後的賽事，也只有圖文形式轉播，沒有影片直播。
簡達過去曾多次就政治議題發表意見，他本是土耳其人，近年就家鄉政局發表評論，因此引來土耳其政府支持者不滿，土耳其在2017年註銷簡達的護照，令他成為無國籍人士。