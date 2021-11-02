美軍公布核潛艇上月在南海撞到海底山　北京要求美方詳細說明

在11月2日召開的中國外交部例行記者會上，有記者提問，美方公布報告稱，上月一艘美國海軍核潛艇在南海潛航時是撞到一座海底山，詢問中方有何回應，中國外交部發言人汪文斌表示，中方已就事故多次表明嚴重關切，要求美方採取負責任的態度作出詳盡說明。



記者提問指，美方公布報告指核潛艇撞到一座海底山，導致其嚴重受損，而不是跟另一艘船艦相撞，詢問中方有何回應。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方已就該事故多次表明嚴重關切，要求美方採取負責任的態度作出詳盡說明，給國際社會和地區國家一個滿意的交代。

汪文斌稱，事故發生一周後，美方才發表了一份語焉不詳的聲明，說核潛艇撞上了「不明物體」，事故發生近一個月後，又說撞上了「不知名的海底山」，美方還將事故地點刻意模糊為所謂的「印太地區國際水域」，對核潛艇的航行意圖、事故發生的具體地點、是否在別國專屬經濟區甚至領海、究竟有沒有造成核泄漏，以及破壞海洋環境等外界嚴重關切和疑慮的問題，始終沒有做出明確的說明，這充分暴露了美方的不透明和不負責任。

汪文斌說，中方再次敦促美方詳細說明事故的有關情況，充分回應地區國家的關切疑慮，關鍵是要停止派軍艦軍機四處滋事挑釁，炫耀武力，停止損害別國主權安全的行徑，否則此類事故恐怕不會更少，只會更多。

11月1日，美國第七艦隊發表聲明稱，調查結論顯示，10月2日，美國「康涅狄格」號驅逐艦（USS Connecticut）在印太地區海域作業時，撞擊了一座未知的海底山，而不是另一艘船隻。

第七艦隊發言人表示，調查結論已移交給美國第七艦隊司令、海軍中將托馬斯（Karl Thomas），以確定後續行動是否恰當，包括問責。

此前，USNI新聞報道稱，事故中有些人中輕度受傷。文章稱，撞擊事故損壞了潛艇的前壓載艙，隨後，該潛艇返回關島進行維修。