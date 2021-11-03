COP26｜不設無障礙通道　輪椅外長被拒於門外　約翰遜道歉

第26屆聯合國氣候峰會（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，因沒有準備無障礙通道，患有肌肉痿縮症、需坐輪椅與會的以色列能源部部長艾哈拉（Karine Elharrar）周一無法進入會場。事件引起以國抗議，周二英國首相約翰遜（Boris Johnson）當面向她道歉。



周二在全球氣候峰會會場，以色列總理貝內特（Naftali Bennett）向東道主英國首相約翰遜介紹了這位輪椅上的能源部長。約翰遜表示，「安排有些混亂」，他對此「非常、非常抱歉」。

儘管會議組織者明知艾哈拉需要無障礙入口，但周一艾哈拉的專車被檢查站的警察攔阻，在等了近兩小時後，她被安排乘坐穿梭巴，然而那不是輪椅通行。她無奈只好返回80公里外位於愛丁堡的酒店，錯過了周一的會議。

事發後，艾哈拉在 Twitter 上寫道，「令人遺憾的是，推動殘疾無障礙服務的聯合國，在 2021 年它自己的活動中竟沒有考慮無障礙問題。」

周二，艾哈拉與貝內特一起抵達格拉斯哥的氣候峰會，使用坡道進入大樓。據貝內特辦公室發送的視頻，貝內特指着無障礙入口說：「明天它同樣會在這裏，這非常重要，它傳遞的訊息也很重要。」

以色列外交部長亞伊爾·拉皮德（Yair Lapid）在推特上說：「如果不首先關心人們，包括確保殘疾人無障礙，就不可能保護我們的未來和應對氣候危機。」