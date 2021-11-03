美國吊銷中國電信子公司牌照　北京：將繼續採必要措施維護權益

美國聯邦通訊委員會（FCC）吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中國工業和訊息化部11月3日發布聲明，敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定。聲明強調，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。



據中國工業和訊息化部官方網站11月3日指，美國聯邦通信委員會於10月26日，以國家安全考慮為由，投票決定吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中方對此堅決反對。

聲明提到中國電信美洲子公司已在美國運營近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求。此次美方在未列出中國企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照。

中國工業和訊息化部聲明批評美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁制裁中國企業，指是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞，敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美國投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。

2020年12月28日，美國總統拜登（Joe Biden）講話中提到在貿易和經濟方面建立更強大的聯盟對抗中國，美國正與中國和其他國家爭奪21世紀的勝利。（AP）

此外，中國工業和訊息化部聲明還強調，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

10月26日，根據美國聯邦通信委員會的投票結果，中國電信美洲子公司須在60天內停止提供服務，為該公司在美國近20年的營運劃上句號。

路透社注意到，除了中國電信，中國移動、中國聯通美洲公司、太平洋網絡有限公司及其全資子公司在美國提供服務的程序都被美國聯邦通信委員會撤銷。