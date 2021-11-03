岸田文雄與拜登首次會晤　日媒：為應對中國　確認加強同盟關係

《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）於11月1日至2日在英國格拉斯哥舉行。2日，日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）舉行了首次面對面會晤。日媒稱，為了應對中國，雙方確認將進一步加強同盟關係。



共同社11月2日文章稱，當天，岸田文雄與拜登舉行了首次面對面會晤。鑑於中國軍隊在印度太平洋地區的活動擴大，雙方將就日英推進安保領域合作、為實現「自由開放的印度太平洋」而協作達成一致，還將確認作為「全球戰略伙伴」強化關係的意義。此外，雙方還同意在應對地區形勢及氣候變化方面合作。

岸田文雄10月就任首相後，出席COP26會議是他的首次外事訪問。岸田文雄還與英國首相約翰遜（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等人舉行會晤。