美國準駐日大使：中國通過分化進行征服　華府將加強美日關係

美國駐日大使提名人伊曼紐爾（Rahm Emanuel）擔任駐日本大使10月20日在國會眾議院出任其人事任命聽證會時稱，倘他的提名獲得通過，他將致力加強美日關係，並指中國試圖「通過分化進行征服」。



他20日出席參議院外交委員會人事聽證會時稱坦白地說，視未來的工作為抗衡中國的堡壘。他亦在談話中花了不少篇幅在美日關係。

他稱，「逾60年來，美國及日本的夥伴關係，是自由開放的印太地區和平與繁榮的基石。」

他稱如其提名確得確認，首要任務會是在美日面對共同的挑戰的同時，加深兩國關係。

他說：「中國通過分化進行征服。美國的策略則是藉由團結實現安全，而區域團結是建立在美日同盟的肩膀之上。」

美國駐日大使提名人選伊曼紐爾2021年10月20日在美國參議院外交委員會人事聽證會作證。他稱將努力加強美日關係，因中國試圖「透過分化進行征服」。（AP）

他雖談到加強與日貿易的重要性，並稱讚日本是一個可靠的戰略夥伴，但他在這方面的講話內容幾乎完全將焦點集中在日本作為抗衡中國擴張的角色。

他稱日本可助美國獲能拜登外交政策的一個核心元素：抗衡正在崛起的中國的力量。

他說，押注在美日關係是一個好的選擇，以及美日經濟關係會有助對抗不斷增加的威脅。他稱：「我們做的所有事都必須發出一個訊息一個訊號：看好美日關係是好的押注。」

伊曼紐爾說：「當美國與第三大經濟體有經濟一體化，這是非常非常強大的力量——以及對中國一個不太隱晦的警告。」

伊曼紐爾現年61歲，2009至2010年效力職奧巴馬政府，任職白宮幕僚長。他在2011年及2019年間擔任芝加哥市長。

美國《紐約時報》20日引述一名熟悉計劃的知情人士稱，一名委員會預期在未來數週考慮他的提名，然後參院全院投票。