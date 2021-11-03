埃塞俄比亞宣布進入緊急狀態　地方武裝組織正逼近首都

埃塞俄比亞政府11月2日宣布，鑑於當前北部安全局勢驟然惡化，決定從即日起在全國範圍實施為期6個月的緊急狀態。



據俄羅斯衛星通訊社11月3日報道，根據規定，緊急狀態下，民眾外出必須攜帶身份證以備檢查。安全部隊可以進行突擊檢查，在沒有逮捕證的情況下拘留與恐怖組織有關係的嫌疑人。任何達到服兵役年齡的民眾都可被要求參加戰鬥。

值得一提的是，埃塞俄比亞政府要求亞的斯亞貝巴民眾向政府登記他們所擁有的各類武器，並做好保衛首都的準備。

埃塞俄比亞司法部官員說，埃塞俄比亞的生存、主權和統一正面臨嚴重威脅，無法通過常規執法來消除這種威脅。全國進入緊急狀態，旨在保護平民免受「提格雷人民解放陣線」武裝的傷害。

公開消息顯示，「提格雷人民解放陣線」武裝稱已經佔領了首都亞的斯亞貝巴以北約400公里處的德西（Dessie）、孔博勒查（Kombolcha）兩大戰略重鎮，未來可能會繼續往南向首都亞的斯亞貝巴推進。而埃塞俄比亞政府則表示，正在同「提格雷人民解放陣線」武裝爭奪上述兩大重鎮。

目前，埃塞俄比亞北部大部分地區的通訊已中斷。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發表聲明，對近期暴力升級深表關切，呼籲雙方立即停止武裝敵對行為，為埃塞俄比亞和平與穩定創造條件。

7月，埃塞俄比亞政府軍7,000多人被俘虜（點擊大圖瀏覽）：