埃塞俄比亞政府軍7000多人被俘　提格雷州遊街示眾

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-05 23:09

埃塞俄比亞提格雷州的武裝衝突已導致數百萬平民流離失所，美、歐媒體7月3日稱，埃塞俄比亞政府軍7,000多人被提格雷地方武裝俘虜，徒步4天「遊街示眾」。

2021年7月3日，網絡上流出埃塞俄比亞政府軍「遊街示眾」照片。（Twitter@Martin Plaut）

據美國《紐約時報》7月3日報道，有7,000多名埃塞俄比亞政府軍士兵被提格雷軍隊所俘，這些被俘士兵徒步行進了4天，到達提格雷州首府默克萊市（Mekelle），此後將被帶到該市北部的一所大型監獄內。

從媒體所拍攝到的畫面來看，由於被俘士兵人數眾多，這批俘虜群在街上行進時顯得密密麻麻，場面壯觀。《紐約時報》形容稱，這猶如一場「遊街示眾」，生動形象地展示了「非洲最強大軍隊之一」的埃塞俄比亞政府軍所遭受到的「巨大損失」。

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另據法媒援引提格雷地方武裝「提格雷人民解放陣線」（TPLF）的說法稱，在提格雷軍的夾擊之下，埃塞俄比亞政府軍的一支縱隊戰敗被俘。被俘的政府軍士兵多達7,000餘人，他們從距默克萊市西南75公里的埃希爾（Abdi Eshir）出發，行走了4天，將被帶到默克萊市的一所監獄中。

從現場照片和影片面來看，由於俘虜群人數眾多，場面相當壯觀，許多士兵低着頭，神情低落，還有一些傷兵躺在擔架上被抬着走，另一些傷兵纏着繃帶，繃帶上沾滿了血跡。

《紐約時報》稱，數千名政府軍戰俘在提格雷州被「遊街示眾」，街道邊許多人興高采烈地對他們發出嘲笑聲，並為幾天前剛剛擊敗政府軍的提格雷軍隊歡呼。