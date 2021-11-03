衞生人員帶疫苗訪亞馬遜森林　秘魯原住民：現在才知道有新冠肺炎

在秘魯北部的亞馬遜森林流域，有政府與紅十字人員帶同新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，前往探望當地原住民部落。有部落表示，他們今天才知道有「新冠病毒」，疫情正肆虐全球。



秘魯衞生部連同紅十字人員，在11月2日攜同疫苗走進森林內，造訪名為烏拉里納（Urarina）的原住民社區。從伊基托斯乘船三天，抵達村莊。

烏拉里納是秘魯較為封閉的原住民民族之一，受交通不便影響，裡外居民很少接觸，歷史分隔讓他們發展出獨特的語言和文化。據官方統計，現時共有約5800的烏拉里納人，分佈在上游區。

居住村裏的人說道，他們到今天才知道有「新冠病毒」的存在，疫情正肆虐全球。

圖為10月11日，衛生部工作人員與翻譯正在當地向原住民小孩講觸新冠肺炎。（Reuters）

這突顯了秘魯與其他地方為偏遠原住民社區民眾接種疫苗面臨的困難，當地沒有醫生，缺乏醫療設施。醫療團隊往往要把疫苗裝在乾冰冰箱，再乘船前往各個村落接種，偶爾河道會被堵塞，拖延時間。當地衛生部門表示，僅有約20%的原住民完成了接種。

烏拉里納僅是亞馬遜森林中其中一個原住民民族，在當地還有超過2400個類似的大小村落，散落在森林流域。當中包括拒絕對外接觸，或被稱為「遺世部落」的原始社區。

一名完成接種疫苗的烏拉里納婦女表示，她因不希望生病，所以決定接種疫苗：「如果有商人造訪我們，再把病毒散播到這裏就不好了。」