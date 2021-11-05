默克爾退休前最後一次訪問法國　獲群眾歡迎

德國總理默克爾（Angela Merkel）即將告別執政生涯，11月3日，她最後一次正式訪問法國。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在位於勃艮第葡萄酒產區中心的博訥市，設宴款待默克爾。



法國國際廣播電台11月3日文章稱，當天17時30分左右，馬克龍及夫人（Brigitte Macron）在博訥市中心迎接來訪的默克爾和她的丈夫紹爾（Joachim Sauer）。人群中有人高喊：「默克爾你了不起！」「祝你退休生活幸福！」

德國之聲11月3日文章稱，在伏舊酒莊城堡（Chateau du Clos de Vougeot）舉行的招待會和鋼琴家坎託羅（Alexandre Kantorow）演奏的鋼琴獨奏會結束之後，馬克龍授予了默克爾法國最高榮譽軍團大十字勳章，象徵法德之間堅固的友誼。

隨後，一行人還參觀了伯恩濟貧醫院（Hospices de Beaune），這家醫院現在是一年一度的慈善葡萄酒拍賣會的舉辦地。

當天，馬克龍在伏舊園城堡（Chateau du Clos de Vougeot）為最後一次訪法的默克爾設宴，品嚐紅酒煮雞蛋、葡萄乾和松露製作的肉醬、夏洛萊牛肉 、鮮奶酪以及勃艮第巧克力。晚宴選配了2015年勃艮第伯恩丘白葡萄酒，以及2014年夏維隆酒莊夜喬治一級園紅葡萄酒。