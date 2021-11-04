美國駐華大使人選伯恩斯　提名獲參議院通過

美國國會參議院11月3日通過拜登（Joe Biden）提名的新任美國駐華大使人選伯恩斯（Nicolas Burns）的人事提名，僅有兩人反對。



綜合媒體11月4日報道，美國國會參議院外交關係委員會11月3日通過拜登總統提名的新任美國駐華大使人選伯恩斯的人事提名。這項人事案接下來將送交參議院等候全院表決，預計將順利獲得兩黨支持。

白宮8月20日稱美國總統拜登計劃提名資深外交官伯恩斯出任駐中國大使。提名標誌着美國駐華大使這一角色的轉變。過去10年，該職位一直由前政客擔任，而不是經驗豐富的外交官。

伯恩斯將在兩國關係處於幾十年來最低點之際前往中國。他並不被視為是中國政策專家，但之前四任美國駐華大使也不是這方面的專家。

圖為2009年8月18日，時任美國務次卿的伯恩斯在印度新德里出席商務會議。（Reuters）

伯恩斯與拜登關係密切，曾擔任其競選活動顧問，且多年來一直與拜登最信任的一些顧問密切合作，其中就包括國務卿布林肯（Antony Blinken）。

伯恩斯曾於2005年至2008年前總統小布殊（George W. Bush）任內出任負責政治事務的副國務卿，為國務院的第三號人物。他曾分別出任美國駐北約和駐希臘大使。他離開政府之後加入顧問公司，後來到哈佛大學任教。他曾任拜登競選陣營的顧問。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）20日分析稱，伯恩斯很可能肩負雙重任務，即執行會讓東道主中國極不歡迎的政策，同時保持友好的工作關係。