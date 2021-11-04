美軍空襲誤炸死10名阿富汗平民事件　五角大樓獨立報告指未違法

五角大樓的一份獨立評估報告得出結論，美國8月末發動無人機襲擊造成10名阿富汗平民喪生的事件，並不涉及違法或刑事過失，形容是「令人遺憾的錯誤」（regrettable mistake），報告沒有建議採取任何紀律處罰。



美聯社11月3日報道，這份由美國空軍監察長賽義德（Sami Said）完成的報告稱，調查中未發現包括違反《戰爭法》在內的任何違法行為，美國無人機發動襲擊時在通訊、識別以及確認轟炸目標的過程中出現了故障，儘管已採取了謹慎措施以防炸死平民，但「錯誤的襲擊」還是發生了。

今年8月末，當美軍從阿富汗撤離之際，「ISIS呼羅珊組織」（ISIS-K）在喀布爾機場附近發動炸彈襲擊，造成169名阿富汗人和13名美軍死亡。數天後，美軍以打擊ISIS為由，使用無人機對喀布爾一居民區發動空襲，但造成包括7名兒童在內的10名平民死亡。

賽義德稱，這是一個無心之過，但這不是犯罪行為，不是胡作非為，也不是翫忽職守。調查中沒有發現任何違法行為，包括違反《戰爭法》，是執行中的失誤、確認目標時的偏差以及溝通上的障礙導致了令人遺憾的平民傷亡。

回顧美軍在阿富汗的作戰畫面：

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賽義德稱，「我發現，鑑於他們掌握的訊息和他們所做的分析，我知道他們得出了錯誤的結論。但是根據他們的結論來得出結論，是合理的嗎？事實證明，這是不正確的。」

報告稱，那場無人機襲擊必須在當時的背景下考慮，因為那是在喀布爾機場發生致命自殺式炸彈襲擊的幾天後，美軍收到大量有關部隊和平民受到威脅的訊息，處於壓力之下。作出襲擊決定的人和其他人員之間若有更好的溝通，可能會對轟炸有更多懷疑，但可能也不會去阻止。

評估報告認為，襲擊的預定目標、車輛、車內物品和人員，在當時確實被評估為對美軍和在喀布爾機場執行任務構成迫在眉睫的威脅。

報道稱，雖然評估報告未發現個人錯誤，也未提出紀律處罰建議，但賽義德最後還是透露，部分指揮官在看過報告後可能會決定採取一些行政行動，確定某些「表現不佳」的人，然後進行解僱或重新培訓等。