五角大樓發布中國軍力報告　北京：美國才是全球最大核威脅來源

美國國防部11月3日發表評估中國軍力的2021年度報告，內容包括大幅提高對中國核彈頭數量的估計，指中國在2030年前或擁有千枚核彈頭，中國外交部11月4日回應時稱，美方借報告炒作中國核威脅論，又指美國才是全球最大核威脅來源。



中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會時表示，美國國防部發布的這份報告同以往類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見。他批評美方借報告炒作中國核威脅論，是「純屬操弄話術、混淆視聽的把戲，國際社會對此心知肚明」。

汪文斌指美國才是全球最大的核威脅來源，他稱，根據有關國際智庫的數據，截至2021年初，美國實際擁有5550枚核彈頭，有世上最龐大、最先進核武庫，還要投入上萬億美元升級「三位一體」核力量，發展低當量核武器，降低核武器使用門檻。

圖為中國外交部發言人汪文斌7月28日在北京主持例行記者會。（中國駐塞爾維亞大使館）

他批評美國陸續退出《反導條約》、《中導條約》等軍控法律文書，持續推進部署全球反導系統，恢復陸基中導研發試驗，並謀求在歐洲和亞太地區部署 （陸基中導），通過美英澳核潛艇合作，構建極具冷戰色彩的小圈子。

他稱，美方此類舉動嚴重損害全球戰略穩定，破壞國際和平與安全，中方敦促美方切實承擔起核裁軍的特殊優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅實質削減核武庫，維護全球戰略平衡與穩定。

汪文斌指，中國恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的政策，任何國家只要不對中國使用核武器，都不會受到中國核武器的威脅。