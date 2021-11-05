新冠肺炎｜美國要求大企業員工1月4日前完成接種疫苗

美國白宮11月4日發布消息稱，美國勞工部下屬的職業安全和衛生署（OSHA）要求全國員工人數100人或以上的僱主確保員工2022年1月4日前完成接種新冠疫苗，逾期未接種疫苗的員工將需要至少每週提交一份陰性新冠檢測報告。



新規定將適用於約8,400萬名受僱於中型和大型企業的員工，不過暫時未知有多少員工未完成接種疫苗。未接種疫苗的員工必須至少每週提交一份陰性新冠檢測報告，並且需要於工作埸所戴口罩。

1,700萬名於護養院、醫院和其他接受醫療保健和醫療補助資助設施工作的員工將面臨更加嚴格的規定。他們必須接種疫苗，不可以選擇接受檢測代替。員工可以根據醫療或宗教原因要求豁免。

總統拜登（Joe Biden）表示，他早前鼓勵企業強制員工接種疫苗和要求軍隊和聯邦承包商打針的措施成功增加接種疫苗人士的數目，12歲或以上未打針人士從7月底的1億減至現時的約6,000萬。他指，措施未有導致大規模解僱員工或勞工短缺的情況出現。