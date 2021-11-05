新冠肺炎｜確診個案上月增逾半　世衞：歐洲再次成為疫情震央

世界衞生組織歐洲區域辦事處主任克盧格（Hans Kluge）11月4日表示，區域內53個國家的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）傳播情況令人擔憂，數據顯示歐洲區域再度成為新冠疫情震央。



克盧格當日於哥本哈根出席的線上新聞發布會。他說，根據世衞組織歐洲區域辦事處統計，歐洲區域上週報告近180萬宗新增確診病例和2.4萬宗死亡病例，與前一週相比分別上升6%和12%，分別佔全球新增確診病例和死亡病例的59%和48%。過去四週歐洲區域報告的新增確診病例增加了55%以上。

克盧格指出，一些國家疫苗接種覆蓋率不足與放鬆社會衞生管控措施是造成歐洲區域眼下疫情形勢的主要原因。

根據世衞組織歐洲區域辦事處統計，歐洲區域人口中只有47%完全接種，有兩個國家的接種率還不到10%。只有八個國家接種率達七成。過去兩週來，有七個歐洲區域國家放鬆了管控措施。

克盧格警告，住院患者數目上週增加超過一倍，並估計2月前將有多50萬人死於新冠肺炎。

克盧格説，歐洲區域再度成為新冠疫情震央，目前處在疫情反彈的關鍵時刻。新冠疫苗對預防重症和死亡有效，有關機構應盡一切努力加快疫苗推廣步伐，並持續採取預防措施，以遏制病毒傳播。