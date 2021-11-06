台灣防長邱國正投稿美媒：台灣不會向中國大陸投降

美國《華爾街日報》11月5日刊載台灣國防部長邱國正投稿，標題為「台灣不會向中國投降」（Taiwan Won’t Capitulate to China）。



邱國正在文中稱，台海正在全球引起莫大關注，主因國際社會對中國崛起感到警惕。他稱解放軍持續在印太地區擴大其部署軍力的能力，以及它們在東海與南海的活動令人不安。他指中國在台灣海峽通過「灰色地帶」的活動騷擾台灣。

他寫道：「我是中華民國—也就是台灣的捍衛者，也是抵抗解放軍威脅經驗豐富的士兵。1996年台海飛彈危機期間，我擔任師指揮部主任，但現在的情況是我從軍40年來最具挑戰性，中國從未放棄吞併台灣的野心。」

解放軍針對台海進行軍事演練。（中國央視截圖）

邱國正稱準備反擊中國一切可能的行動，已成為台灣部隊的日常操作，「我可自豪地說，我們的軍隊在保護國家方面從未失手。我們用最高的忠誠度為國效力，捍衛自由與民主，讓台灣人能夠維持他們的生活方式與政治制度。」

邱國正稱，和平是無法保證永遠持續的，殘酷的現實是台灣在資源、人力與軍事科技上都不及中國。他稱，台灣面對中國想快速拿下台灣以及不讓第三方有機會介入，以及在面對比它強大多倍的敵人時想要扭轉局勢，軍方在利用台灣海峽這天然屏障，發展非對稱的防禦策略。

他稱台灣在增加其國防開支，建立機動的、長程的以及精確的打擊能力。正在開發的武器系統可助台灣建立多層次的、多領域的軍力。

台灣國防部長邱國正強調，台灣不會發動第一擊輕啟戰端，但也強調台軍絕非動也不動的塑膠。（中央社）

邱國正稱，台灣自2012年開始募兵制以來，部隊已轉型成為專業的打擊部隊；專業的軍人操作複雜的武器系統，高素質的軍力以及定期進行的作戰演習已加強台灣戰鬥能力，軍事基地維修工作外判，讓作戰單位能夠專注於訓練與戰備工作，也因為如此，年度的實彈演練培訓評估結果以及軍事演習的熟練程度提升。

邱國正說，部隊另一優先事項，是改革儲備戰力，「全民防衛動員署」將在2022年成立，它能協調全國政府部門之間的人力與物力。通過在和平時期進行的規劃與演練，後備部隊能夠支持發生發生戰事時的操作，國防部也計劃加強預備役人員訓練，改進部隊組織、裝備與執行任務，提升台灣整體防禦能力。

他在文中最後指出，台灣軍方知道「和平是靠爭取來的」，「我們不會向中國投降。我們有決心和能力克服挑戰，秉持地區和平與安全的理念，我們決心為中華民國的生存與繁榮，為台灣全體人民的安全與福祉而戰。」