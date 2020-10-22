美國務院批准18億美元對台軍售　台灣防長：不與大陸軍備競賽

美國政府於美東時間10月21日宣布三筆對台軍售案，項目包括高機動性多管火箭系統（HIMARS）、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙等總值約18.113億美元。 台灣國防部長嚴德發22日表示，美國增強台灣防衛作戰的戰力及自主防衛的決心，他表達誠摯的感謝。但嚴德發也強調，台灣不跟中共做軍備競賽，完全是依照自身的防衛構想來進行武器建置。 台灣總統府發言人張惇涵表示，美國政府對台灣提供防衛性武器，有助於台灣提升不對稱戰力，讓台灣在捍衛台海及區域和平穩定上更具能力與信心。

嚴德發強調，台灣不跟中共做軍備競賽，完全是依照自身的防衛構想來進行武器建置。（多維新聞）

嚴德發表示，美國對台軍售，顯示美方對印太安全、台海安全的重視，台灣會持續與美方鞏固「安全夥伴關係」，共同維護台海及區域和平的穩定。大家關切的這三筆軍售項目，完全是依照台灣防衛作戰的需求，因應現在的敵情威脅、新的情勢，主要是維護台海的區域穩定。

嚴德發強調，台灣不會跟中共做軍備競賽，完全是依照「重層嚇阻、防衛固守」的防衛構想與需求，進行武器的建置，而軍購案的後續發展，還需要經過台灣立法院的審查與同意，台灣國防部才會簽署發價書，進行後續的軍購程序。

美國售台11個高機動性多管火箭系統（HIMARS）M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術飛彈、七輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等裝備。（U.S. ARMY）

此外，對於此次軍售，台灣總統府發言人張惇涵表示，美國政府對台灣提供防衛性武器，有助於台灣建立堅實國防實力，強化防衛戰力的現代化，同時提升不對稱戰力，讓台灣在捍衛台海及區域和平穩定上更具能力與信心。

張惇涵並強調，在對外購置武器裝備的同時，台灣政府將持續加速推動國防自主，並且提升軍隊人力素質與戰力，台灣也會持續深化與美國及理念相近國家的合作伙伴關係，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。

台灣外交部則表示，這次軍售是特朗普任內第八度宣布對台軍售，對台灣防衛能力提升及維護區域和平與穩定的能力極有幫助，台灣外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府以具體行動履行《與台灣關係法》及對台「六項保證」對台灣的安全承諾。

台灣外交部指出，台灣將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。