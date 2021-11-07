新冠肺炎｜抗新冠肺炎口服藥面世　專家：不能取代疫苗

美國默沙東公司（Merck，或稱默克公司）和輝瑞製藥有限公司（Pfizer）分別研發出兩款治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的口服藥物。英國網站11月5日稱，專家指抗新冠肺炎口服藥不能取代新冠疫苗，民眾應接種疫苗。



默沙東公司和里奇巴克生物醫藥公司（Ridgeback Biotherapeutics）共同研發出全球首款抗新冠肺炎口服藥莫那比拉韋（Molnupiravir），輝瑞則研發出Paxlovid。

抗新冠肺炎口服藥：圖為美國默沙東公司5月17日提供、抗新冠肺炎口服藥物莫那比拉韋的相片。（Reuters）

預防勝治療

英國 「醫學快訊」網站5日引述美國 《新聞觀察家報》（The News & Observer）指，衛生專家表示，抗新冠肺炎口服藥不能取代新冠疫苗。北卡羅來納大學查珀爾希爾校區（UNC-Chapel Hill）傳染病專家沃爾（David Wohl）說：「我寧願防止火災發生，而不是撲滅火災。」

新冠肺炎：圖為11月6日，美國一名男童接種新冠疫苗。（AP）

高估口服藥效用

杜克大學（Duke University）傳染病專家沃爾夫（Cameron Wolfe）則指，如民眾使用抗新冠肺炎口服藥，並假設這可讓自己不用接種疫苗，那他們基本上是誤解口服藥在防止病人的病情嚴重到需住院方面的效力，它們沒那麼有效。他指如他可為一個人提供一劑疫苗或一個莫那比拉韋療程，他會立刻選擇提供疫苗。

「醫學快訊」網站5日指，初步數據顯示，莫那比拉韋可將病人的住院機會減少50%。相比之下，新冠疫苗更有效預防病人的病情嚴重至需住院的程度。

衛生專家稱，考慮對抗新冠肺炎的方式時，不應分開考慮口服藥和疫苗的效用。沃爾指，戴口罩有效對抗新冠肺炎、社交距離措施有效、疫苗有效、療法也有效，但同時採取這幾種措施才是最有效的。