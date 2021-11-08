衛星圖像顯示　中國軍方新疆沙漠設美艦形狀標靶

最新公布的衛星圖片顯示，中國軍方在新疆沙漠地帶建造模擬美國航母和其他美國軍艦的標靶。分析稱，這反映出解放軍繼續強化嚇阻美軍靠近中國的能力。



據路透社報道，Maxar公司11月7日發布的衛星圖像顯示，中國軍方在新疆沙漠地帶建造了美國航母和其他美國軍艦的模型，可能將其作為訓練目標。

衛星圖像顯示，中國軍方已經在新疆塔克拉瑪干沙漠一個疑似新靶場建造了一艘美國航母，以及至少兩艘「阿利伯克」級（Arleigh burke）導彈驅逐艦的全尺寸模型。

美國海軍研究學會新聞網（USNI News）也報道稱，根據衛星圖像研判，中國軍方在新疆塔克拉瑪干沙漠建造的新複合設施，有美軍航母、驅逐艦形狀標靶，甚至還能模擬移動中的船艦。

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評論指出，有別於伊朗在波斯灣設置的粗糙美軍航艦標靶，衛星圖像顯示中國的標靶精密得多，標靶上甚至不乏諸多儀器供模擬之用。

美國海軍研究學會新聞網根據Maxar公司提供的衛星圖像指出，該場址鄰近中方早先測試「航艦殺手」東風-21D反艦彈道飛彈的靶場。

路透社稱，中美在台灣與南海問題上的緊張局勢升高，這些模型反映中國建立反航母能力的努力，特別是針對美國海軍。

美國海軍學會新聞網站（USNI News）稱，新設施將供哪些武器測試尚不清楚，但從現地能看出的複雜與精細程度表明，解放軍正繼續強化嚇阻力量，以削弱美國海軍靠近中國的能力，尤其針對美軍航母打擊群。