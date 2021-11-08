COP26｜外媒要求以英語回答　中國特使反問：不如你用中文提問

在英國格拉斯哥蘇格蘭會展會議中心內，中國氣候變化事務特使解振華11月6日參加一場記者會，現場與美聯社記者出現這樣的一幕。



據路透社11月7日報道，一場在《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）期間舉辦的國際媒體記者會上，解振華先後在回應外國記者提問時，展現機智中不失幽默的一面。

2017年11月16日，解振華（左）在聯合國波恩氣候變化大會高級別會議上發表講話。（新華社）

「打斷一下，你能不能直接用英文回答問題？」美聯社記者突然發問，解振華則回應「不如你用中文提問」，現場傳出笑聲。

隨後的提問環節，美聯社記者發問：「中國總是要反過來指責美國，說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登（Joe Biden）總統已經承認（這一點），但中國目前才是排放最大的國家，請問你如何評論？」

2021年9月21日，中國國家主席習近平在第76屆聯合國大會宣佈不再新建境外煤電項目被指改變遊戲規則，意義非同小可。此前，中國已承諾力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。（AP）

「你這個問題《巴黎協定》已經說得很清楚了，」解振華稱，「中國仍處於發展階段，但是中國已經大大降低了排放峰值。美國上屆政府退出《巴黎協定》，耽誤全球應對氣候變化多邊進程長達5年」。

美國有線新聞網絡（CNN）接着提問：「中國反對在本世紀內將全球温度升幅控制在1.5攝氏度之內的目標，中國又會為應對全球變暖做出什麼實際的事情？」

「我們從不反對1.5攝氏度目標，（中國簽署的）《巴黎協定》中就包括1.5攝氏度的目標，怎麼能說我們反對？」解振華回答說，「最關鍵的是光定目標不行，光喊口號不行，中國不光是說，而且在實實在在地做，不僅確定目標，還確定了相配套的政策措施、行動、投資，有時間表、路線圖，說了我們就得做到，這才能真正體現行動力度」。

值得一提的是，原計劃記者會召開時間為45分鐘，而回答完最後一個記者的問題時，記者會已進行超過120分鐘。