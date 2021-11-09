習拜會｜白宮稱中美已就視像峰會達原則性協議　正討論細節

習拜會備受矚目。白宮對即將舉行的中美視像峰會做出回應，稱中美兩國已經達成原則性協議，工作層面的討論正在進行，以確認視像峰會的細節。



在白宮11月8日舉行的新聞發布會上，有記者提問稱，關於美國總統拜登（Joe Biden）即將與中國國家主席習近平舉行的視像峰會，你能否提供更多訊息？你有更確切的日期嗎？

發言人讓—皮埃爾（Karine Jean-Pierre）回應稱，「正如我們已經說過的，我們已經與中華人民共和國達成原則性協議，習（習近平）主席和拜登總統將在今年（2021年）年底前舉行虛擬的雙邊會晤。」

她說：「這是我們（中美兩國）持續努力的一部分，以負責任的方式管理我們兩國之間的競爭，而不僅僅是尋求具體的成果，所以我想澄清這一點。」

讓—皮埃爾透露，關於中美即將舉行的視像峰會，工作層面的討論正在進行，以確認視像峰會的細節，但「我目前沒有任何最新消息，也無法宣布（視像峰會）具體日期」。

在記者會上，讓-皮埃爾還表示，她沒有關於美俄總統在年底前可能會晤的訊息。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月在與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士蘇黎世舉行會晤後表示，中美兩國元首可能在年底舉行視頻會談。

美國總統拜登11月2日在英國格拉斯哥聯合國氣候峰會結束後的新聞發布會上證實，他計劃與習近平舉行視頻峰會。但拜登說，視頻峰會的日期尚未確定。

不過中方尚未證實上述消息。10月27日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，楊潔篪同沙利文在瑞士蘇黎世會晤時就兩國元首年底前舉行視頻會晤進行了討論。目前中方沒有可以進一步提供的訊息。