美國副卿訪華｜白宮：中美天津會談未提及習拜會

中美天津會談持續4個多小時，白宮發言人7月26日透露，中美天津會談是否談及習拜會的問題。



美國國務院副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月26日在中國天津與中國副外長謝鋒和中國外長王毅舉行了會談，舍曼與謝鋒的會談持續了4個多小時。

白宮證實，中美天津會談的議程並未談及包括美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的會面。

在7月26日的白宮新聞簡報會上，有記者問及中美天津會談舉行後，雙方都表示存在分歧。會談有否談及習近平與拜登的會晤，且美國與俄羅斯即使有分歧，但仍然舉行了峰會，這代表美方是否仍然認為習拜會是有可能舉行。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應說，「（拜登）總統持續相信面對面的外交，這是他長期以來的主張。我們期待將來某個時間有機會進行接觸，但在本次（中美天津）會談中並沒有談到，那（習拜會）也不是本次會談的目的。」

王毅與舍曼在天津會晤（請點擊大圖瀏覽）：