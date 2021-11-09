美國商務部長將首訪亞洲3國　行程不包括中國

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於11月15日至18日對亞洲進行首次正式訪問，主要任務是「強化供應鏈」，行程不包括中國。此前，雷蒙多曾稱計劃訪華。



美國商務部官網11月7日發布消息，美國商務部長雷蒙多將於11月15日至18日對亞洲進行首次正式訪問，她將會見日本、新加坡和馬來西亞的政府官員和商界領袖。

雷蒙多的具體訪問行程是：11月15日，訪問日本東京；11月16日至17日，訪問新加坡；11月18日，訪問馬來西亞吉隆坡。

美國商務部表示，雷蒙多此次訪問旨在加強美國與盟友和主要夥伴的經濟關係。

雷蒙多此次訪問亞洲，將會見政府領導人和私營部門合作夥伴，討論供應鏈、數碼經濟和技術、共同標準以及支持地區基礎設施項目等關鍵領域。

美國總統拜登（Joe Biden）10月底在東盟（ASEAN）牽頭主辦的東亞峰會上倡議建立印太地區經濟框架，並宣佈美國計劃向東盟提供1億美元的援助。

分析認為，拜登政府的這項舉動主要是為了與中國在該地區展開經濟和投資活動競爭，同時提升美國供應鏈的安全與穩定。

此前，據美國《華爾街日報》9月24日報道，美國商務部長雷蒙多在接受採訪時說，她將尋求改善美國與中國的商業關係。她計劃率領美國首席執行官代表團前往海外，包括中國，尋找商機，討論長期存在的貿易問題。