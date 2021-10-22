要求企業交晶片機密數據　美國商務部：視回覆決定是否強制執行

美國商務部10月21日表示，已收到包括美國英特爾（Intel）和德國英飛淩（Infineon）在內公司的表態，說他們會配合華府就提供有關芯片危機數據的要求，但最終回覆的數量和質量，將決定是否需要強制執行此一要求。



路透社22日引述美國商務部發言人稱：「包括英特爾、通用汽車（General Motors）、英飛淩和SK海力士（SK Hynix Semiconductor Inc.）在內的公司已表示，他們計劃非常樂意地提供其數據。我們非常感謝他們的努力，並鼓勵其他公司也跟風效仿」。

白宮9月向汽車製造商、晶片企業和其他公司提出這一要求，稱這些資訊將提高供應鏈的透明度，有助於了解哪里存在瓶頸。企業回覆的最後期限是11月8日。

圖為台積電標誌。（AP）

這個要求引發台灣關注，因為這意味着包括全球最大晶片代工廠、台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電，TSMC）在內企業不得不交出敏感數據。台積電透過聲明告訴這間傳媒，目前正在準備，將會對美國的資料請求做出回應。

台積電7日表示，不會泄露任何敏感的公司資訊。

韓國產業通商資源部也對這一要求表示關切。首爾政府認為，華府所要求的數據範圍很廣，包括一些營運機密，這在韓國是一大疑慮。但韓國產業通商資源部長官文勝煜21日告訴一個國會委員會，有些公司正準備檢視以及向美國提交數據——它們將是可以交出，以及不違反保密條款或本國法律的。