三星及SK海力士向美國提交業務資訊　業界憂慮美國動機不純

韓國三星及SK海力士（SK Hynix）在11月9日表示，已在8日期限前向美國提交其業務相關資訊，兩者均表示未有披露客戶資料等敏感資訊。台積電亦已在8日表示，向美國提交除客戶敏感資料之外的資訊。



新冠疫情擾亂供應鏈穩定，打亂晶片行業的半導體市場，導致包括電腦、電器、以至汽車等所有必須使用晶片運作的產品製造。美國商務部在9月決定，要求全球多家半導體製造商及主要客戶，提供公司營運資訊。

調查內容包括主要客戶名單、營收佔比、庫存到產品良率等等。儘管商務部表示披露僅屬自願性質，但表明若企業拒絕回應，將動用其他手段迫使企業提交相關資訊。

圖為2020年10月，SK海力士位於韓國城南市的辦公大樓。（AP）

事件在半導體行業引起爭議，有批評聲音指美國索取的不僅是為確保晶片供應鏈，而是要取得商業秘密。在半導體製造業中，最敏感的資訊是客戶名單及產量。三星電子及海力士從未對外揭大客戶身分，更不可能透露每家客戶的供貨數據，韓國政府亦從未要求企業揭露相關訊息。

同時，半導體庫存很難從外部準確估算，這讓製造商可與買家協商價格。

《韓民族日報》引述韓國政府官員指出，美國對半導體供應鏈的檢查需求是因為國內汽車晶片出現短缺，但韓國主要銷售記憶體晶片，這與美國需要的半導體關係不大。

《韓國時報》分析指出，事件會迫使韓國企業陷入難堪局面，特別是回應中美兩國關係。中美市場對韓國而言同等重要，企業除擔憂美國政府會把韓國敏感資訊交予英特爾（Intel）外，同時顧慮北京會仿傚美國做法，要求韓國企業提供相關資料，這將會嚴重牽涉國家安全及知識產權的問題。