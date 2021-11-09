AMD取得Facebook「元宇宙」開發資金　發表全新過百核心CPU

AMD 11月8日在新品發布會上，公布了3項新消息，除揭露新一款5奈米EPYC伺服器CPU外，還有全新MI200系列的GPU，更宣布拿下了Meta，即Facebook更名後新業務資料中心的訂單。



美國晶片生產商AMD在8日發布第三代EPYC伺服器「Milan-X」CPU，新CPU採用台積電的3D Chiplet封裝技術，在處理器中植入更多核心。Milan-X預計將在2022年進入市場，而微軟將是首位導入「Milan-X」晶片的客戶。

另外AMD亦預告了採用Zen 4c架構開發，代號為「Bergamo」的伺服器CPU，內有破百的核心數，專門用於雲端應用處理，預計在2023年推出。這也是AMD首款破百核心的伺服器處理器。

圖為11月8日，AMD行政總裁蘇姿丰在發布會上講話。（Reuters）

AMD指出，全球多個前500強的企業均選擇使用EPYC伺服器CPU作為運算，同時宣布更名為Meta的Facebook，也將加入行列，採用EPYC的新款伺服器CPU。

過去伺服器處理器一直是Intel的市場，這不僅代表AMD正從Intel手中搶下更多資料中心伺服器晶片的市佔率，也顯示AMD的伺服器晶片獲得科企的青睞。

AMD過去在x86處理器晶片市場落後Intel好幾年，其後在行政總裁蘇姿丰的帶領下急起直追，至今已擁有比Intel更高效能和更快的晶片。AMD自推出全新的Ryzen處理器系列後，開始穩定搶佔市場。根據Mercury Research，AMD目前在x86處理器市場的佔有率已達25%。

Susquehanna International Group在提供投資人的研究報告指出，AMD顯然贏得Meta為建立「元宇宙」的新增支出資金。投資者嘗試分辨Meta的大筆資本會由誰獲得，8日的消息表明AMD是其中的最大受惠者。