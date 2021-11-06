FB進軍Ｍetaverse　我們距離元宇宙的世界有多遠？｜國際Podcast

Facebook改名成為Ｍeta，宣布開拓Ｍetaverse市場。Ｍetaverse中文名為「元宇宙」，是虛擬世界與現實世界的結合。Facebook要進軍Metaverse，第一步是要發展名為Horizon的虛擬平台，例如虛擬辦公室，讓用戶可以遙距開會。

但當然Metaverse不只有虛擬辦公，即使VR不成熟的今天，一些遊戲或NFT的新興行為，已逐漸建立Metaverse的雛型。例如一個名為Decentraland的虛擬世界平台，玩家訪過探索、買地、建屋，交易NFT，已擁有如現實一樣的經濟行為。

今天我們與Matrix或是Cyberpunk的世界還很遙遠，但Metaverse的概念和基礎已逐漸形成，這星期就讓我們來談一下這個新世界。



圖為10月28日，Facebook母公司正式更名為Ｍeta，為於加州門洛帕克的總部亦換上了新招牌。（Reuters）

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