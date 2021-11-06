FB進軍Ｍetaverse　我們距離元宇宙的世界有多遠？｜國際Podcast

Facebook改名成為Ｍeta，宣布開拓Ｍetaverse市場。Ｍetaverse中文名為「元宇宙」，是虛擬世界與現實世界的結合。Facebook要進軍Metaverse，第一步是要發展名為Horizon的虛擬平台，例如虛擬辦公室，讓用戶可以遙距開會。
但當然Metaverse不只有虛擬辦公，即使VR不成熟的今天，一些遊戲或NFT的新興行為，已逐漸建立Metaverse的雛型。例如一個名為Decentraland的虛擬世界平台，玩家訪過探索、買地、建屋，交易NFT，已擁有如現實一樣的經濟行為。
今天我們與Matrix或是Cyberpunk的世界還很遙遠，但Metaverse的概念和基礎已逐漸形成，這星期就讓我們來談一下這個新世界。
Fb改名Meta︱虛擬逛街、旅行不是夢 元宇宙在生活中4種應用方法郭明錤：Meta為最大VR裝置供應商 料年內出貨量達900萬部Meta元宇宙｜Facebook力谷Metaverse有玄機？德國專家揭背後陰謀Facebook改名Meta 「元宇宙」能帶來新生命力嗎？
更多過去Podcast：
COP26召開 拯救氣候最後機會各國能作什麼承諾？｜國際Podcast伊拉克戰爭成人生污點 美國首位黑人國務卿鮑威爾｜國際Podcast煤價飆升隨時斷電關你事 全球能源危機「殺埋身」｜國際PodcastFacebook增進互動卻促進分化 演算法成罪魁禍首｜國際Podcast