美國加州診所疑「擺烏龍」錯植試管嬰兒胚胎　婦人誕下陌生人之女

美國加州一間診所為兩名女子植入試管嬰兒胚胎時涉嫌出錯，導致她們錯誤地誕下對方的女兒，其中一對夫婦如今控告診所和處理胚胎的實驗室，並於2021年11月8日召開記者會。



加州女子達夫娜（Daphna Cardinale）和丈夫卡迪納爾 （Alexander Cardinale）2018年夏天到加州生育健康中心（The California Center for Reproductive Health，暫譯）接受試管嬰兒服務。

達夫娜2019年9月誕下一名女嬰，卻發現「女兒」的膚色竟然比家中其他成員深很多，外表與兩夫妻完全不相似。他們在近2個月後接受親子鑑定，最終證實女嬰與他們沒有血緣關係。

試管嬰兒：圖為2021年11月9日，由美國加州卡迪納爾夫婦代表律師發放的影片，顯示妻子達夫娜提到自己無法親自誕下女兒的經歷時落淚。（YouTube@Peiffer Wolf Carr Kane & Conway）

診所疑「撈亂」胚胎

加州生育健康中心和實驗室當初疑「擺烏龍」，為達夫娜植入另一個家庭的胚胎，又為那個家庭的母親植入達夫娜家的胚胎。診所其後為達夫娜聯絡到女嬰的親生父母、也即是誕下卡迪納爾家親生女兒的夫妻。

兩家人經過數次會面後，於2020年1月決定正式透過法律程序交換女兒，爭取親生女兒的撫養權。

夫婦同患PTSD

達夫娜2021年11月8日在記者會上說：「我被奪去誕下親生孩子的機會。」她稱7歲長女很難理解他們為什麼要換走妹妹，這對她來說是一個很艱難的經歷。達夫娜和丈夫出現焦慮、抑鬱和創傷後遺症（PTSD）的症狀，需接受心理健康治療。達夫娜表示，她一家人的心碎感覺和困惑，不能輕描淡寫來形容。