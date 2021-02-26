以色列建國初期大規模偷嬰案　政府終同意賠償　揭露70年前黑歷史

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-26 19:14

以色列建國距今近73年，一段在立國初期發生的大規模偷嬰案如今再受到關注。當時有上千名嬰孩在營地、醫院或診所等地分別失蹤，他們大多是來自也門猶太家庭的孩子，部分遭轉交給他人收養，焦急的父母卻只獲殘忍地告知嬰孩已死。以色列政府2月22日終通過方案，承諾賠償受害家庭。這段黑歷史的背後，更是來自不同地區猶太人之間的歧視問題。

上千名遭偷走的孩子

以色列1948年建國後，吸引大批來自世界各地的猶太人移居，50年代早期，大量來自阿拉伯國家的猶太家庭獲安置入住政府搭建的營地，估計有多達5萬人來自也門，但奇怪的是，不少家庭出現孩子失蹤事件，涉事嬰孩大多來自也門，故此事件被稱為「也門孩子案」（Yemenite children affair），但也有部分失蹤孩子屬來自巴爾幹國家、北非及其他中東國家。

很多營地內的醫生向受害家庭表示孩子已死，但父母卻未能看到孩子遺體，也沒有獲發死亡證明，反而在十多年後，卻收到通知孩子去當兵的信件。這些家庭控訴，部分嬰孩遭偷偷帶走，然後交給來自西方國家的猶太家庭領養，這些夫婦可能面對不育問題，但被視為可以為孩子帶來更好生活。

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一名60多歲的女子福克斯（Varda Fox），幼年在孤兒院成長及安排讓他人領養，她在近年才透過基因測試得知自己是失蹤的也門孩子之一，在數個月大時遭帶走，親生父母現已死亡，她最終與仍在世的姊妹團聚。

至於政府過去則指很多嬰孩是在營地病死，至2001年承認可能有部分孩子遭交給獨立的社工帶走領養，強調不是國家級的政策。

猶太人之間的內部歧視

這段黑歷史反映猶太人內部的歧視問題，在建國早期，來自歐洲的猶太人獲視為國家精英，來自其他地區者則遭受歧視，也門猶太人被視為家庭龐大但貧窮。

在政治方面，以色列建國時由工黨掌權，領袖以來自歐洲的猶太人為主，至目前由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）帶領的利庫德集團，則以中東猶太人為主。

以色列總理內塔尼亞胡承諾向「偷嬰案」受害家庭作出賠償，圖為2020年2月他在耶路撒冷發表演說（美聯社）

受害家庭要求政府道歉

以色列政府2月22日透過聲明對事件表示遺憾，內塔尼亞胡形容是歷史上「令人痛苦的事件之一」，承諾向受害家庭作出15萬至20萬以色列新謝克爾（約35.2萬至47萬港元）不等的賠償。

當地估計有逾千家庭符合索償資格，但對於受害家庭來說，這些創傷難以磨滅，關注事件的組織均要求政府正式道歉及承認責任。