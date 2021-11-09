中國：強烈譴責美國會議員乘軍機竄訪台灣　要求美方停止挑釁行徑

台媒報道11月9日有美國聯邦參議員、眾議員搭乘軍機到訪台灣後，中國國防部同日表示，美國國會議員乘坐軍機竄訪臺灣，對此表示堅決反對和強烈譴責，又稱「正告美方立即停止挑釁行徑」。



據台媒中廣新聞網報道，美國海軍一架C-40A行政專機由菲律賓馬尼拉起飛，然後在傍晚6點17分抵達台北松山機場，據傳專機是運載6名美國議員訪問台灣。

台灣外交部其後回應指，相關行程是由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）負責協調和安排。

圖為美國在台協會台北辦事處（FB@美國在台協會 AIT）

中國國防部之後在微博發文，中國國防部新聞發言人譚克非表示，11月9日，美國國會議員乘坐軍機竄訪臺灣，對此表示堅決反對和強烈譴責。他稱，台灣是中國領土神聖而不可分割的一部分，美方行動粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國領土主權，嚴重威脅台海地區和平穩定。

他稱「我們正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向『台獨』分裂勢力釋放錯誤信號。我們警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。」

他又表示，中國必須統一，也必然統一，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」他稱，中國人民解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。