白羅斯與歐盟關係惡化　壓境波蘭數千難民成為籌碼

波蘭指控白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）製造難民潮，蓄意將難民「送到」或驅逐至兩國邊境，又指俄羅斯幕後指使。在白、歐關係緊張升溫之際，大批難民或移民也成為這一外交風波中不幸的籌碼。



大批難民出現在白波邊境的背景，與歐盟和白羅斯關係急速轉差有關。白羅斯2020年舉行的大選，自1994年起掌權的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再度勝選拿下第六個任期，選舉被指有舞弊，此外來到2021年5月23日，瑞安航空（Ryanair）一部載有異見者的航機被迫降白羅斯首都明斯克。歐盟這些事件對包括盧卡申科在內的一眾白羅斯個人和實體實施制裁，又禁止白羅斯航空公司飛越歐盟國家領空。

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怎成難民集中地

自從盧卡申科宣布他將不再能夠控制流往歐洲的移民後，來自中東、非洲及阿富汗等地有很多為逃避戰火或想擺脫貧窮的人開始乘飛機前往明斯克。他之後再乘的士、巴士或人口販子提供的交通來到歐盟成員國波蘭的邊境。

波蘭政府稱估計已有4,000名難民及移民在位處該國東部邊境的Kuznica附近聚集。歐盟稱有約2,000人嘗試通過白波邊境進入波蘭。他們當中很多人是伊拉克庫爾德靡族人。

他們企圖在波蘭申請求庇獲批，或是聯絡身在波蘭的家人或人口販子，將他們載到西歐——這批難民大部份都想去到的地方。

他們大部份人都是利用與白羅斯公司有合作關係的、遍佈中東的旅行社的服務來進入白羅斯。那些旅行社協助預訂前往明斯克的套餐，當中包括搞定簽證、機票以及住宿。

大批主要來自中東、阿富汗與非洲的難民，從白羅斯湧至波蘭邊境，該國增派軍人加強保安。圖為波蘭總理莫拉維茨基2021年11月9日來到邊境探訪負責邊防的部隊成員。（AP）

把握機會北上

自從愈來愈多人從人口販子、社交媒體及網上廣告得知「中東-明斯克-歐盟邊境」難民通道後，聚集在波白邊境的難民人數便愈來愈多。

一些旅行社協助他們取得白羅斯駐土耳其及黎巴嫩領事館發出的簽證。讓他們取道白羅斯明斯克前往白波邊境。

現時地中海路線和希臘路線分別因歐盟與北非國家及土耳其的各種阻擋移民協議而路路不通，盧卡申科的宣布，令白羅斯對非洲及中東移民來說變得非常吸引。

這種旅程套餐的標價不一。英國《衛報》11月8日稱，由伊拉克到明斯克的套餐標價1.5萬至2萬歐元（約13.5萬至18萬港元）。

難民以遊客身份進入明斯克後，便會入住經預訂的酒店客房，亦有人安排好交通，送他們前往歐盟邊境。之後他們須自行穿過充滿密林和沼澤的邊境。

白羅斯總統盧卡申科大8月9日在明斯克出席記者會。（AP）

自稱好客國家放行

歐盟及布魯塞爾都說，是盧卡申科蓄意將難民推向歐盟，甚至提供工具讓難民剪破鐵絲網，報復它對他及白羅斯官員的制裁。波蘭提出證據，包括白羅斯的官方邀請、簽證申請、預訂酒店的文件，證明白羅斯的旅行社在邀請移民前往明斯克一事扮演的角色。

盧卡申科否認製造危機，並指控歐洲及美國導致難民在白波邊境滯留的困境。

白羅斯則堅稱，外來移民是合法抵達該國的。明斯克政府稱，它只是扮演「好客的國家」的角色。

英國廣播公司（BBC）10日引述盧卡申科接受國營電視台訪問時稱，他想避免白波邊境發生任何可能將俄羅斯捲入軍事衝突的武裝升級。他稱自己「不是一個瘋子」，知道利害攸關的是什麼，但他態度強硬，稱白羅斯不會「跪低」。

圖為2021年11月8日，波蘭邊防部隊成員站在波白邊境鐵絲網前方站崗。來自中東及非洲等地的難民聚集在白羅斯西部邊境格羅德諾。當地位處波蘭邊境附近。（AP）

波蘭陷入麻煩

波蘭面對大批來自白羅斯的難民，數月以來除在波白邊境最脆弱部份架設鐵絲網，亦會興建圍牆。此外波蘭也將難民推回白羅斯，但此舉有違國際習慣法中禁止驅回原則。

華沙政府9月已宣布邊境3公里長的地區進入緊急狀態。內政部11月初稱已派出更多警察、邊防部隊成員及志願民兵駐守。

歐盟委員會已呼籲歐盟的政府，就白羅斯販運人口通過更嚴厲的制裁措施，以及對於那些從中東及一些熱點將難民運到白羅斯的航空公司，列入黑名單。

歐盟委員會已向波蘭伸出援手，由歐盟邊境管制機關Frontex增加對波蘭在執法方面的協助，以及幫助波蘭對求庇者及移民進行背景審查。華沙稱迄今為止，它都能自行處理有關問題。

圖為2021年11月8日，來自中東及非洲等地的難民聚集在白羅斯西部邊境格羅德諾。當地位處波蘭邊境附近。（AP）

人道危機醞釀中

白羅斯與歐盟發生糾紛，將波蘭、立陶宛等國與難民夾在中間。

在新聞照片及影片呈現的這些緊張場面以外，記者亦捕捉到難民拖男帶女扶老攜幼，在零度以下的嚴寒中餐風露宿，又被荷槍實彈的部隊成員、水炮及鐵絲網包圍，生活在條件惡劣又高壓的環境中。

波蘭官員稱，自8月以來已有至少7人在區內死亡。白羅斯一側死亡報告更多。

同樣冒死前來的一名來自伊拉克難民庫爾德（Shwan Kurd）以視像形式接受英國廣播公司（BBC）訪問，稱他們在11月初由巴格達來到明斯克，現於波蘭邊境數米外紥營。他說他們已陷入不准前往白羅斯或波蘭的困境。

現年33歲的他說：「（我們）無處可逃，波蘭不讓我們入境。每晚都有直升機飛過，他們不讓我們睡。我們很肚餓。這裏沒有水或食物。這裏有小朋友、年長的男女，還有一家大細。」

難民與歐盟及波蘭部隊的衝突勢將在未來一段時間升級，白波邊境的人道危機亦在醞釀，類似庫爾德的故事將愈來愈多。他們只能寄望，被利用作為報復或施壓的棋子之後，最終能在歐洲有安身之所。