新冠肺炎｜美國換腎男打4針疫苗仍無抗體　怕染疫不敢外出

美媒11月9日指，由於擔心感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），一名曾接受腎臟移植手術的男子在疫情期間幾乎足不出戶。疫苗面世的消息為他帶來一絲希望，不過他接種4劑疫苗後發現自己體內依然沒有任何抗體。



居住在俄亥俄州（Ohio）阿克倫（Akron）的34歲男子林德（Andrew Linder）2019年9月接受腎臟移植手術，換上妻子埃米莉（Emily）捐給他的腎。

為了降低林德可能面臨的風險，埃米莉2020年3月搬回娘家住。自此之後，林德幾乎24小時留在家中。

圖為美國34歲男子林德在​​Instagram發布與妻子的合照。（​​Instagram@lindergotakidney）

林德在疫苗問世後率先接種2劑美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的新冠疫苗，之後再注射多1針額外疫苗和1針加強劑。

他表示：「我沒有任何抗體。這肯定令人感到震驚、恐懼和糟糕，我幾乎感覺現在和疫情開始時一樣不安全，或者甚至可能更不安全一點，因為我可能會在這個時間點感染它。」

報道引述疾病控制和預防中心（CDC）上周發表的研究指，免疫功能不足的人或需接種3劑新冠疫苗及1針加強針，才能與免疫功能正常的完整接種疫苗人士有相同的保護效力。