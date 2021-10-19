為何打完疫苗都染疫死亡？　鮑威爾患血癌令免疫力下降│新聞背後

美國前國務卿鮑威爾（Colin Powell）因新冠肺炎（COVID-19）併發症不幸病逝，終年84歲。他的家人在其個人社交網站上發表這一消息，並提到他已完成新冠疫苗接種，此引起當地公眾關注。

鮑威爾完成疫苗接種，但仍遭受感染，後來因併發症死亡，部份人感到疑問：不是說疫苗能夠預防感染或重症，為何完成接種後仍然死亡？



據《華盛頓郵報》報道，鮑威爾在2月時完成了第二劑輝瑞BioNTech疫苗的接種。他原定在上周準備接種加強劑，但因已病倒關係無法接種，並最終死於新冠肺炎併發症。

接種疫苗未有在鮑威爾身上發揮足夠作用，最主要是因他患上多發性骨髓瘤。多發性骨髓瘤是血癌的一種，身體的漿細胞因出現癌變，分泌異常抗體蛋白，侵犯骨骼，導致骨骼受損及各種神經疾病。

圖為不同品牌的新冠疫苗，攝於5月2日。（Reuters）

骨髓是白血球的製造工場之一，骨髓出現病變會影響免疫功能運作，以致即使注射疫苗，保護功能亦會下降。

不只是多發性骨髓瘤，患有癌症、感染HIV或完成器官移植的病人因免疫力較弱，會更容易出現「接種後仍染病」的狀況。根據美國疾控中心7月公布的數字，這類免疫力較弱，接種後仍染病送院的人士，佔目前全國接種後仍染病送院人士的44%。

同月一份發表在《Leukemia》期刊的論文，指出只有45%患上多發性骨髓瘤的病人，在接種新冠疫苗後能產生足夠的抵抗力。