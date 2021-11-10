Elon Musk一句話玩轉股市非首次　盤點令Tesla股價大跌的7條推文

特斯拉（Tesla）、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）6日在Twitter上詢問網友，自己是否該出售10%特斯拉股票，吸引多達350萬名Twitter用戶參與，其中58%投下贊成，令特斯拉股價8日在紐約交易市場創下8個月來最大跌幅，一次下滑7.3%，可見全球首富一舉一動都牽動投資市場。



這並非馬斯克的推文第一次影響特斯拉股價，他2018年一則爭議性的推文甚至引發當局憤怒，後來與美國證券監管機構達成和解，同意未來在推特發布有關特斯拉股價的推文以前，必須經特斯拉律師批准，不過目前尚不清楚他6日發文前是否有預先告訴律師。

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除了這次投票以外，《彭博》盤點馬斯克此前造成股市動盪的6則推文：

1. 美國跨國租車公司赫茲（Hertz Global Holdings Inc.）10月底宣布，將花費42億美元採購10萬輛特斯拉Model 3，特斯拉股價馬上大漲。推特一名網友貼出一張股價上升的截圖，標記馬斯克表達感謝，結果真的釣出他本人在2日回應，「不客氣！如果這是基於任何赫茲的因素，我想強調的是，合約還沒簽」，且特斯拉目前供不應求，因此只會以賣給消費者的價錢賣給赫茲，「赫茲的訂單對我們的經濟狀況沒有任何影響」，隔天特斯拉股價便下跌3%。

馬斯克今年10月25日也曾質疑市場反應，認為特斯拉股價上漲12%「很奇怪」，因為公司面臨的是生產問題，而非需求問題。

2. 馬斯克去年5月宣布，將拋售所有房產，且認為「特斯拉股價太高了」，頓時掀起一場風暴。特斯拉股價馬上下跌10%，不過所有損失都在接下來3天內就恢復。

3. 馬斯克2019年2月發推文表示，特斯拉年產量將達到約50萬輛，幾小時後卻又發文修正，「我的意思是2019年年底的年產量可能達到50萬輛，即每周1萬輛，全年出貨量依然會在40萬左右」，隨後特斯拉股價下跌3.7%。

4. 馬斯克最具爭議的推文發布於2018年8月，當時寫道，「正考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化，資金已經到位。」消息一出特斯拉股價上漲11%，但漲幅在未來幾天內就消散，甚至下跌，因為人們愈來愈懷疑他是否有能力做到。不過，馬斯克似乎只是想開個玩笑，因為每年4月20日是國際大麻日，也就是愛好者慶祝大麻文化的日子，而馬斯克開出的價格便是每股420美元。

這也引來美國證券交易委員指責他誤導投資人，對他提起訴訟。最後雙方達成和解協議，馬斯克與特斯拉各被罰款2千萬美元，他也不得不卸下董事長職務3年。不過馬斯克並不後悔，後來也發推文表示，繳罰款「很值得」，並持續抨擊美國證券交易委員會。

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5. 就在大眾關注馬斯克是否會將特斯拉私有化之際，他發推文表示，已經聘請高盛集團及知名的矽谷私募股權公司銀湖（Silver Lake）高層擔任顧問，卻沒能平息市場質疑聲浪，特斯拉股價持續下跌，連4天下滑15%。

6. 特斯拉2018年遭遇一連串震盪，包括生產困境、監管機構對自動駕駛系統的審查，加上穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）將特斯拉信用評級下調至「垃圾級」，而馬斯克4月又在推特上開了個愚人節玩笑表示，「特斯拉完全破產」，種種負面因素令股價下跌8.1%。

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

除了股市以外，馬斯克對加密貨幣市場也有龐大影響力，比特幣（Bitcoin）、狗狗幣（Dogecoin）和柴犬幣（Shiba Inu）價格都隨着他的想法和他上傳的迷因波動。

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