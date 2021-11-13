一個飯團「燃起」鬥志　李在明韓國政壇拾級而上｜周六人物誌

韓國執政黨共同民主黨派李在明出戰2022年3月舉行的總統選舉。這位候選人出身草根，更曾被警方追捕。他在逃亡時「吃飯團吃出感悟」，決定從政，希望在得到更大的權力後能改變社會、幫助基層。



李在明1964年出生，由於家境清貧，他小學畢業後就到工廠工作。在當童工的日子裏，他不幸因工業意外而導致左手受傷，被診斷為6級殘疾。惟他沒自暴自棄，靠一邊工作、一邊自學完成中學課程，最終考入中央大學法律學院。他在入學儀式上說：「我會長大的，讓媽媽過好日子。」

盧武鉉：圖為2007年4月2日，時任韓國總統盧武鉉（圖）在首爾與時任奧地利總統菲舍爾舉行聯合記者會。（Getty）

受盧武鉉啟發

自幼嚐盡人間疾苦的李在明不但想助家人脫貧，也希望幫助與他背景相近的人。他1986年取得律師資格後，便利用學識走上這一路途。

當童工的經歷，令他更關心工人權益，繼而成立勞動法學會。當時仍未成為總統的人權律師盧武鉉致力協助工人維權，李在明在出席他主持的講座後被啟發。李在明了解到百姓如何在1980年的光州事件中被迫害，也是導致他想成為人權律師的原因之一。他的律師辦公室的牆上掛着寫有「捍衛人民生計」的牌匾，這是他的使命。

李在明：圖為2021年11月10日，韓國總統候選人李在明在首爾出席記者會。（Reuters）

痛定思痛 決心從政

身為律師的他，一夕之間從本來可以天天打扮得「西裝骨骨」的律師，變成執法人員追捕的目標。他走到公民抗命的前線。

城南市截至2004年已有兩所私立醫院倒閉。他深明醫療服務不足對病人造成的困擾，挾着有10萬名市民簽名的聯署信，要求政府在當地建立公立醫院，但市議會在會議開始後1分鐘內就決定駁回提議。他與其他社運人士大為光火，來到市議會示威。他因此被控「妨礙執行特殊公務」，在被警員追捕期間，他躲在一間教會的地下室中。

一名社運人士到地下室看望李在明，並向他送上飯團。他們吃飯團時想起自己和城南市民的艱難處境，開始嚎啕大哭。這時他突然覺悟，明白「求人不如求己」，決定要參加市長選舉。他當選後親自下令增建公立醫院、為弱勢社群解決生活難題。

他恍然大悟的那天是2004年3月28日，他形容那是人生中重要的瞬間。

韓國總統選舉：圖為2021年10月10日，韓國共同民主黨舉行總統候選人初選，左起：時任京畿道知事李在明、前國務總理李洛淵、國會議員朴用鎮、前法務部長秋美愛。（Getty）

青瓦台之路 未必順遂

李在明其後坐言起行，成功於2010年當選城南市長，正式踏足政壇。他兌現對市民的承諾，推動建設公立醫院，並增加向長者提供的資助、以及透過「全民基本收入」計劃向市民派錢，希望盡力減輕草根階層的生活負擔。他2018年當選京畿道知事，也有在當地實行「派錢」的措施。

「京畿道知事」一職不是李在明心目中的政治生涯終點，他2021年7月1日宣布參加總統選舉。他當天說：「我們會邁向一個讓所有人都能過好生活的世界，用強而有力的政治來照顧弱勢群體的生活。」他承諾會繼續「派錢」，以及打擊房價高企問題。

這些政綱在貧富懸殊嚴重的韓國，對不少選民來說是有吸引力。然而他能否複製之前的當選市長及知事的成功，成功入主韓國總統府青瓦台，還是未知之數。他面對最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅，後者在最新民意調查中支持度達40%，拋離李在明10個百分點。