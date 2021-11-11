誰要為「難民大軍壓境」負責　歐盟白羅斯互相指摘︱國際晨報

大批來自中東、非洲等地的難民，近日試圖從白羅斯跨境至波蘭，引發歐盟與白羅斯之間的口水戰。布魯塞爾批評白羅斯蓄意把難民推向歐盟，甚至任由旅行社推難民套餐賺錢，白羅斯則反駁指自己只是「好客國家」。這次危機或將升級為制裁戰。



在中東或非洲等地，經常出現為逃避戰火而離開家園的難民，他們本來大多選擇地中海路線或希臘路線，但近來有另一條路線更吸引他們，就是取道白羅斯再往歐盟國家，但此就為歐盟帶來「難民大軍壓境」的煩惱。

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白羅斯的鄰國波蘭，指控白羅斯的旅行社在邀請難民，這些旅行社被指為難民提供一條龍服務，協助預訂酒店、安排交通等；白羅斯則堅稱，外來移民是合法抵達該國，明斯克政府只是扮演「好客國家」的角色。

這次風波還牽涉俄羅斯，波蘭批評俄羅斯在幕後指使，白羅斯總統是在執行俄羅斯總統普京的命令，此引來俄羅斯反擊，批評歐盟才是問題所在，又指在這場人道災難中，布魯塞爾卻不想展示歐洲價值。

歐盟已向白羅斯發出制裁警告，令這場風波未知如何收場，德國總理默克爾（Angela Merkel）11月10日與普京通電話，令外界希望這能為這場危機帶來轉機。

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