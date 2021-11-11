COP26︱解振華接受英媒訪問　強調實際行動比承諾重要

中國氣候變化事務特使解振華表示，中國有詳細並具體的減排承諾，並且正在大力推進這些計劃，與只會在「口頭上承諾」的國家不同。



正在出席第26屆聯合國全球氣候峰會（COP26）的解振華，11月10日接受英國《衛報》訪問。解振華表示，中國國家主席習近平在多個多邊場合宣布中國的具體目標和政策措施行動，並稱中國有政策框架確保能夠實現氣候目標。

解振華強調中國並非只作口頭承諾。國務院在10月26日發布2030年的《碳達峰行動方案》，並在28日向聯合國遞交《中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措》和《中國本世紀中葉長期溫室氣體低排放發展戰略》，其中前者是國家自定貢獻（NDC）的最新版。

圖為11月10日，中國氣候變化事務特使解振華正在英國格拉斯哥COP26峰會舉行期間，出席記者會。（Reuters）

被問道美國總統拜登（Joe Biden）指責習近平未有親身出席氣候會議，解振華重申評價一個國家對氣候環境作出的貢獻，不是作了多少承諾，而是真正採取了多少行動。

「氣候變化已經威脅到人類的發展，形勢愈來愈嚴峻。我們需要團結起來互相幫助，而不是互相指責，因為那毫無意義，也不會帶來任何幫助。」

解振華批評富裕國家未能兌現從2020年起每年向發展中國家提供1000億美元，協助解決氣候問題的承諾。他又稱一些國家在沒有明確計劃下作出承諾，指最重要是採取實際行動，一步步落實目標，否則NDC只會成為空談。