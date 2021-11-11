COP26｜中美達成氣候聯合宣言意義：意識到氣候問題比分歧重大

中美在聯合國氣候峰會（COP26）發表聯合聲明，承諾加強氣候行動及合作。兩國分別作為史上最大及目前最大的碳排放國家，協議成為氣候大會的一大成果。



中國國家主席習近未有親自出席氣候峰會，降低外界對這次峰會成果預期。美國總統拜登（Joe Biden）更在峰會上批評說，習近平不出席這次峰會是一個「巨大錯誤」。

惟兩國氣候特使——解振華與克里（John Kerry）在這一星期多以來持續對話。解振華表示道這陣子幾乎每天都與克里會面。

圖為2015年12月，時任國務卿克里與解振華會面，討論氣候問題，促成中國加入巴黎協議。（Reuters）

兩人年紀都超過70，兩人雙識20年，且都是已退休後重新擔起國家應對氣候最高職位。《紐約時報》引述參與談判的官員表示，兩人在一次會議時先談到各自的家人和孫子、克里的新度假屋和解振華的新花園，之後才進入正題討論氣候變化。

解振華說道，中美作為世上兩個大國，需要承擔應有的責任，本着合作精神，共同應對氣候變化。

克里也稱，儘管兩國不乏分歧，但都不應阻礙兩國在氣候問題上合作，共同努力擺脫化石燃料。

兩國的聯合聲明並不具有開創性或重大突破，特別是中國並未如外界期望，訂立更積極的減排目標提早實現碳平衡，但中國仍承諾針對甲烷減少排放。兩國亦同意在保育森林與減排技術上的分享和轉讓，以縮小距離達成阻止全球升溫的目標差距。

圖為10月21日，中國上海一個燃煤發電站。（Reuters）

兩國近年衝突與爭議不斷，能達成協議讓外界意外。歐盟與聯合國均稱此舉讓人鼓舞，是重要的一步。

歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，兩國的合作表明中美意識到氣候問題比分歧更重要，有助多方在會議上達成協議。

澳洲前總理，現亞洲協會（Asia Society）主席陸克文（Kevin Rudd）表示，目前中美間的地緣政治狀況很糟糕，兩國能在氣候問題的合作，無疑是推動兩國的一個重要動力。