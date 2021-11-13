日美釣魚台列嶼周邊聯合訓練　日媒：欲以此牽制中國

日本航空自衛隊11月11日公布，它在9日在沖繩縣宮古島、石垣島以北，與美國空軍2架特種作戰飛機實施搜救訓練。自衛隊公布在可被視為尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊範圍內的訓練，消息極為罕見。日媒11日稱，有可能設想的是部隊向着尖閣展開活動。



據日本共同社11月11日報道，日本航空自衛隊11月11日發布消息顯示，11月9日在沖繩縣宮古島、石垣島以北，與美國空軍2架特種作戰飛機實施了搜救訓練。

按照日本航空自衛隊說法，美國空軍派出特種作戰飛機為CV-22「魚鷹」及MC-130J，用於進入敵方近處並跳傘投放兵力的任務等。日本方面派出了以沖繩縣那霸基地為據點的航空救難團U-125A搜救機、UH-60J救援直升機。

日本防衛省還披露，日本武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二和美國印度太平洋司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）前往位於日本最西端與那國島的陸上自衛隊駐地等南西諸島。有分析認為，這是意在針對主張擁有釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權的中國，通過聯合訓練與高官視察聯動予以強力牽制。

11月10日，中日兩國政府就東海局勢舉行了外交部門司局長級視頻會議，這是繼2021年6月後再次舉行會議，也是日本首相岸田文雄上台後的首次。中國外交部聲明稱，中方重申了在島嶼問題上的「嚴正立場」，敦促日方「不要採取可能導致局勢複雜化的行動」。