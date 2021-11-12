新冠肺炎｜歐洲藥管局建議批准兩種藥物

歐洲藥品管理局11月11日建議歐盟委員會批准兩種分別由美國再生元製藥公司（Regeneron）和總部位於瑞士的羅氏製藥公司（Roche）聯合研發以及韓國藥企賽爾群公司（Celltrion）研發的單克隆抗體藥物用於治療新冠病毒感染症狀。



根據歐洲藥管局人用藥物委員會的建議，美國再生元製藥公司和羅氏製藥公司聯合研發的Ronapreve可用於治療不需要輔助供氧但病情發展成重症風險較高的成年和年齡12歲及以上、體重40公斤及以上的青少年患者。Ronapreve還可用於預防12歲及以上、體重40公斤及以上人士感染新冠病毒。

委員會建議授權賽爾群公司研發的Regkirona用於治療不需要輔助供氧但病情發展成重症風險較高的成年患者。

歐洲藥管局表示，這兩種藥物是首批獲得委員會建議授權用於治療新冠感染症狀的單克隆抗體藥物。

委員會的評估數據顯示，使用這兩種藥物可顯着降低面臨病情惡化風險的新冠病患住院和死亡風險。還有研究表明，如果一個家庭中有人感染了新冠病毒，Ronapreve有助其他家庭成員降低受感染的幾率。