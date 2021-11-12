新冠肺炎｜歐洲多國疫情反彈　荷蘭計劃再封城

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有緩和，德國11月11日首次錄得單日新增5萬宗確診個案，鄰國荷蘭則計劃再次實施封城阻止疫情進一步惡化。



荷蘭自9月底解除社交距離等防疫措施後，確診個案不斷上升，而且連日錄得單日新高，包括在11日再多大約1.63萬人受感染。

疫情持續導致當地醫療系統再次面臨壓力，荷蘭政府的疫情顧問小組11日建議實施部分封城措施，關閉劇場及戲院，取消大型活動及要求食肆提早打烊等。看守首相呂特（Mark Rutte）其後與內閣討論是否接納有關建議，並在12日公布決定。

目前荷蘭大約85%成年人已完全接種新冠疫苗，當局為少數免疫系統較弱的民眾提供第三劑疫苗，並從12月開始擴展到80歲以上長者，之後陸續為60歲以上人士提供疫苗。

另外，德國的疫情亦再次嚴峻，當地在11日新增50196宗個案，連續四天創下新高。雖然當局在12日公布的數字稱為回落至48640宗，惟德國聯邦疾控機構羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute） 的數據推斷，在過去7天，平均每10萬人之中，就有249人受感染，比上週的232人明顯上升。

不過三個準備籌組聯合政府的政黨則同意不會延長全國抗疫緊急狀態，而是計劃立法，在明年3月前，民眾需強制在公眾地方戴上口罩及保持社交距離等。該法案預計下週於下議院表決。