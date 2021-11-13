Britney Spears監護權正式結束　形容是最美好一天

美國天后Britney Spears的監護權在11月12日獲法院下令正式結束，意味她正式擺脫父親斯皮爾斯（Jamie Spears）長達十三年的控制，她從今可以有權為自己的醫療、財政、個人生活作出決定。



洛杉磯法院12日的聽證會中，由於控辯雙方都沒有提出新論點，法官佩妮（Brenda Penny）宣布Britney的監護權正式結束，但同時下令擔任臨時監護人、會計師札貝爾（John Zabel）保留部分權力，以處理持續的財政問題。

判決公布後，在法院外聲援Britney的支持者隨即歡呼慶祝。而Britney並沒有到場旁聽，她在網上社交平台向支持者表示感謝他們和上天，稱自己可能會為此哭一整天。

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

斯皮爾斯早前強調女兒的監護權是有必要，但最終認為是時候放手，讓她重新控制自己的生活。

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Britney在2008年疑因失婚﹑被前夫瓜分財產及爭取二子之撫養權，並受到美國媒體24小時跟踪及騷擾影響，令她被壓力擊倒，法院當時判定她精神失常，需由親父斯皮爾斯監管，自此Britney失去自由，展開長達十三年，一周工作七天，朝八晚六，猶如活在地獄般的生活。

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