COP26｜聯合國氣候峰會協議草稿第3版：促富國向窮國提供更多資金

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）的與會各方開會時間超出11月12日的死線，經過加時磋商後，第三版協議草案11月13日出爐。它要求各國設定更進取的減排目標，以及確保窮國獲得它們所需、用於適應氣候變化的資金。



路透社13日稱，內文維持要求各國逐步淘汰「有增無減燃煤發電」——指的是那些不使用科技進行碳捕捉的發電廠——以及「低效的化石燃料補貼」。不過新版要求各國「更努力邁向」目標，用字比上一版較弱。上一個版本是要求各國快點淘汰它們。

最新版本草案稱，各國支持在逐漸解除化石燃料補貼時，應支持公正轉型（just transition）。這裏指的是，各國需協助生活及整體經濟都依賴化石燃料行業的人和地區，過渡至潔淨能源及工作。

如這一點能捱得過這天的談判，並留在最終版本的協議中，這會是聯合國氣候峰會發布的聲明中首次具體提及化石燃料。

美國總統氣候問題特使克里11月13日在英國蘇格蘭格拉斯哥出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議。（Reuters）

此外第三版草案呼籲富裕國家2025年前，將它們協助貧窮國家適應氣候變化影響的資金，從2019年的水平提升至少1倍。之前的版本是以2020年為基準，金額是1000億美元，但它們都未做到。

草案提到，要求一個聯合國的委員會2022年就這1000億美元、以及建議政府官員在2022、2024、2026年討論有關款項之事發表報告。

非洲多國稱，新的目標應是2030年前達到1.3萬億美元，以反映在全球一些窮國應對氣候變化成本急速上升。