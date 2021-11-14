COP26｜主席岑浩文就臨時修改煤炭字眼致歉　宣讀協議時一度落淚

聯合國氣候變化大會（COP26）11月13日達成協議，就減少用煤達成共識。但多國對協議表示保留及失望，大會主席、英國內閣辦公室國務大臣岑浩文（Alok Sharma）在最後致辭時更一度落淚。



「我對這次協議要以這樣的結果呈現感到遺憾，我感到非常抱歉。」「我理解很多人會對此感到失望，但更重要的是能夠達成協議。」

說到此時岑浩文一度停頓哽咽，台下亦傳來了掌聲。

圖為11月13日，正在英國格拉斯哥舉行的COP26，在主席桌上正在發言的岑浩文（左一）。（Reuters）

岑浩文形容今次達成協議僅取得「脆弱的勝利」，雖然協議包括了括控制全球升溫不超過1.5度，但這進程的「脈搏」同樣是脆弱的。因此評價這次大會不僅只是簽署協議本身，而是各國有否兌現承諾。

這次是首次在大會協議上，明確提及使用煤炭的字眼。但因印度提出反對，協議最終把「淘汰」（Phase Out）使用煤炭的字眼改為「逐步減少」（Phase Down）。

美國氣候特使克里（John Kerry）在大會後表示，減少使用煤炭，亦是停止使用煤炭的開端。他表示格拉斯哥的會議不會是氣候變化鬥爭的終點，並形容大會就對抗氣候變化響起了起跑的槍聲。

瑞士代表、環境部長索馬魯加（Simonetta Sommaruga）強調他們需要的是淘汰而不是逐步減少。她對會議最後一刻才修改字眼感到失望，並稱有關修改將難以達到將全球平均氣溫升幅，限制在攝氏1.5度的目標。