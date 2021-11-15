美國財長耶倫：拜登政府正考慮降低對中國部分關稅

美國財長對「中方多次要求取消關稅」做出回應，稱關稅確實會提高國內價格，正在考慮降低部分關稅。



美國財政部長耶倫（Janet Yellen）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，她在11月14日播出的「Face the Nation」節目中表示，美國正在考慮降低對中國實施的關稅。

主持人提問稱，中國領導人多次要求取消特朗普（Donald Trump）時代的關稅。如果拜登（Joe Biden）政府這麼做了，會讓東西更便宜嗎？

耶倫回應稱，關稅確實會提高國內價格。「美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）已經說過，我們正在重新討論（中美）第一階段貿易協議，承認在一些領域有降低關稅的要求。這當然是我們正在考慮的事情。」

此前，美國財政部長耶倫11月1日表示，中美之間最終可能會考慮以互惠的方式降低一些關稅。她認為，降低關稅可以壓低通脹。

耶倫突然發表「降低部分關稅」的表態引發廣泛關注。媒體分析稱，數月以來，美國國內正面臨着通貨膨脹、供應鏈危機、商品短缺等各類問題。美方如降低對華關稅，對如今的美國經濟而言顯然是一大利好。

在CBS專訪中，耶倫還談到中國房地產業目前面臨的問題。她說，美國正在密切關注這個重要問題。房地產業是中國經濟的重要組成部分，約佔需求的30%。

耶倫說，中國經濟放緩將產生全球性影響。中國經濟規模龐大，如果中國經濟增速放緩超過預期，肯定會對許多與中國有貿易往來的國家產生影響。

對於主持人問道，是否相信中方現在能夠控制風險，耶倫回應稱，中國肯定在努力這樣做，這是美國密切關注的事情。